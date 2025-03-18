قال منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة مهند هادي إن الغارات التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة الثلاثاء، "جائرة" وغير مقبولة، مشدداً على ضرورة العودة إلى وقف إطلاق النار فوراً.

وأضاف في بيان: "شهد قطاع غزة منذ ساعات الصباح الأولى موجات من الغارات الجوية... إن هذا جائر، ويتعين العودة إلى وقف إطلاق النار فوراً"، وفقاً لقناة الشرق الإخبارية.

وقال المنسق الأممي إن "سكان غزة تحملوا معاناة لا يمكن تصورها"، معتبراً أن السبيل الوحيد للمضي قدماً يتمثل في "إنهاء الأعمال العدائية واستمرار المساعدات الإنسانية وإطلاق سراح المحتجزين، واستعادة الخدمات الأساسية وسبل العيش".

وأعلنت مصادر طبية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة الشهداء جراء قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة إلى 326 شهيدا، وفقاً لوكالة وفا الفلسطينية.

وأوضحت المصادر الطبية، أن 326 شهيدا معظمهم من الأطفال والنساء، وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة حتى اللحظة، وأصيب 660 فلسطينا، ولا يزال عدد من الضحايا تحت الركام.

وكانت قوات الاحتلال، قد استأنفت عدوانها على قطاع غزة، فجرا، بعد توقف لأكثر من شهرين، بشن سلسلة غارات جوية مكثفة وأحزمة نارية على عدة مناطق في القطاع.