رئيس الوزراء: حالة عدم اليقين تلقي بتداعياتها على مسارات التنمية الوطنية

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن حالة عدم اليقين والاضطراب التي يمر بها عالم اليوم؛ نتيجة أزمات متعاقبة صحية واقتصادية وجيوسياسية، تلقي بتداعياتها على مسارات التنمية الوطنية، وكذلك أنظمة التمويل والاقتصاد العالمي.

وأضاف في كلمة ضمن فعاليات إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للاستدامة وتمويل التنمية في مصر، مساء الثلاثاء، أن تلك الأوضاع نتج عنها تباطؤ في معدلات النمو العالمية، وارتفاع تكلفة التمويل الإنمائي ونضوب مصادره، وزيادة مخاطر الاستثمار، وثقل حجم الديون العامة، وغيرها من التحديات ذات الصلة.

وشدد على أهمية تعاون المجتمع الدولي في إيجاد حلول للقضايا الإنمائية الملحة، والوقوف على القواسم المشتركة التي من شأنها أن تخلق فرصًا اقتصادية؛ تعزز من رفاهية الشعوب.

ونوه أن التقارير الدولية تتوقع أن تتسع فوة تمويل التنمية لتصل إلى 6.4 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2030، في حال عدم اتخاذ تدابير وقائية عالمية عاجلة.

وأوضح أن «تمويل التنمية ظهر على طاولة المفاوضات الدولية وبشكل مكثف خلال الأعوام الماضية، منذ إطلاق أجندة عمل أديس أبابا المعنية عام 2015، وبالتزامن مع إطلاق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة».

وثمن جهود الأمم المتحدة لدعم مسيرة التنمية المستدامة في مصر على مدار 80 عامًا من التعاون بين الجانبين، موضحًا أن التعاون المشترك يهدف لدعم جهود التنمية المستدامة، من خلال البرامج والمشروعات الإنمائية التي تستهدف: الحد من الفقر والحماية الاجتماعية، وتحسين التعليم والرعاية الصحية، وتشجيع المساواة بين الجنسين، والتمكين الاقتصادي للشباب والمرأة، والتصدي للتغيرات المناخية.