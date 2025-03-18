استمرار انعقاد الندوات التثقيفية والقوافل الطبية وحملات التشجير داخل جامعة كفر الشيخ

يواصل الاسبوع البيئي وريادة الاعمال والابتكار المستدام لكليات الجامعة بجامعة كفر الشيخ 2025 لليوم الثالث علي التوالي أنشطته وفعالياته التوعوية والتثقيفية، والذي ينظمه قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، في الفترة من 16 الي 20 مارس الجاري، برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، واللواء علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ، والدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، واشراف الدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور اسماعيل القن نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور اماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

قام الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور اماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بجولة تفقدية لمتابعة فعاليات الاسبوع المقامة داخل كليات الجامعة، بهدف تنمية الوعى البيئى لدي طلاب الجامعة، وتوظيف طاقاتهم فى مجال العمل التطوعى لخدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأكد الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، أن الجامعة حريصة على تنظيم فعاليات الأسبوع البيئي في شكل أنشطة وفعاليات متوازية وبشكل جماعي بين كليات الجامعة، لما له من أثر إيجابى لدى الطلاب، بما يتضمنه من محاضرات توعوية وتثقيفية وأنشطة مجتمعية يشارك بها طلاب الجامعة، الذين سيحملون راية التطوير والتنمية في المستقبل، مشيراً الى أن فعاليات الاسبوع تأتي اتساقاً مع توجهات القيادة السياسية في الإنضمام للاتجاه العالمي لمواجهة الآثار المناخية والاستدامة البيئية، والبحث لإيجاد حلول للحد أو للتكيف مع هذه التغيرات المناخية.

من جانبها، أشارت الدكتور اماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ان الجامعة نفذت العديد من الفعاليات والندوات بكليات الجامعة، في ثالث ايام الاسبوع، مع استمرار حملات النظافة داخل الحرم الجامعي، واستمرار حملات التشجير ودهانات الارصفة، واستكمال حملات تنظيف المسطحات الخضراء، ايضا استكمال الدوري الرياضي البيئي بين كليات الجامعة.

وفي اليوم الثالث على التوالي نظمت كليات جامعة كفر الشيخ، العديد من الندوات التثقيفية والانشطة والفعاليات المختلفة ضمن فعاليات الأسبوع البيئي، وقد شملت هذه الفعاليات، استكمال حملة التشجر وتجميل المسطحات ودهانات الارصفة داخل الحرم الجامعي، استكمال المبادرة الرئاسية للكشف المبكر وعلاج الاورام السرطانية اورام البروستاتا والقولون والرئة وعنق الرحم بكلية الطب البشري، استكمال المعسكر الطبي لكلية طب الفم والاسنان لطلبة كليات الجامعة مع تحويل الحالات التى تحتاج الي العيادات الخارجية بكلية طب الفم والاسنان، استكمال معسكر كلية التمريض لقياس الضغط والسكر والطول والوزن داخل الحرم الجامعي، استكمال الدوري الرياضي، تنظيم ندوة بعنوان الطاقة الجديدة والمتجددة والابتكار المستدام، تنظيم ورشة عمل عن ريادة الاعمال لذوي الاجتياجات الخاصة، توقيع بروتوكلات تعاون مع الشركات والمؤسسات لتدريب طلبة وخريجي الجامعة.