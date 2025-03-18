مندوب الصومال بمجلس الأمن: الهجمات العشوائية الإسرائيلية على غزة انتهاك خطير للقانون الدولي

أدان مندوب الصومال لدى مجلس الأمن أبوبكر عثمان بالي، بأشد العبارات غارات وهجمات إسرائيل على قطاع غزة منذ فجر اليوم، والتي حصدت أرواح أكثر من 400 مدني، منوهًا أن «اليوم يعد الأكثر دموية منذ بداية الحرب».

وأضاف خلال كلمته بجلسة مجلس الأمن بشأن التطورات في الشرق الأوسط، مساء الثلاثاء، أن «الهجمات العشوائية الإسرائيلية على غزة تشكل انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي، وتعد تصعيدًا يهدد بدفع المنطقة إلى حرب واسعة النطاق».

ونوه أن الكارثة الإنسانية في غزة وصلت إلى مستويات غير مسبوقة، قائلًا إن القطاع يضم مليوني شخص يناضلون من أجل البقاء على قيد الحياة.

وأشار إلى أن قرار إسرائيل الصادر في 2 مارس بوقف دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، يهدد بتقويض كامل للاستجابة الإنسانية «الهشة».

وأكد رفض بلاده القاطع لاستخدام إسرائيل التجويع كـ«سلاح حرب»، واستخدام المساعدات كـ«ورقة مساومة» في مفاوضات وقف إطلاق النار.

ويعقد مجلس الأمن الدولي مساء اليوم الثلاثاء، جلسة بشأن القضية الفلسطينية، يستمع الأعضاء خلالها الى إحاطة من رئيس إدارة الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة توم فيشر.