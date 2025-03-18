إدريس: أمهلنا اتحاد الكرة ورابطة الأندية أسبوعا للرد على شكوى الأهلي

علق ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، على الشكوى المقدمة من قبل النادي الأهلي ضد كلًا من اتحاد الكرة ورابطة الأندية المصرية المحترفة.

الأهلي تقدم بشكوى ضد رابطة الأندية واتحاد الكرة على خلفية أزمة مباراة القمة، والتي أعلنت الرابطة اعتبار الأهلي منسحبًا منها بعد رفض خوض المباراة بحكام مصريين.

وقال ياسر إدريس في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «ETC»: «الأهلي تقدم بشكواه على مرتين، حيث قدم الشكوى نفسها أول أمس، ثم قدم أمس متابعة للشكوى بمستندات جديدة، وطلبنا رد من اتحاد الكرة».

وأضاف: «سنتبع إجراءاتنا ومن حق أي طرف الطعن على القرارات في المحكمة الرياضية الدولية.. لا نتدخل في القرارات الفنية للاتحاد، وندرس الأمر من منظور اللوائح».

وتابع: «الأهلي واتحاد الكرة يعرفان أن اللجنة الأولمبية لها دور، ومن حقها مناقشة أي شكوى يتم تقديمها من الأندية، ولن يخرج القرار إلا بعد دراسته بنسبة 100%».

وأوضح: «الأهلي يعرف التسلسل القانوني، ويعرف أنه من حقه تقديم شكوى للجنة الأولمبية، ثم اللجوء للمحكمة الرياضية، ومن حق اتحاد الكرة أن يقول إن الأمر شأن داخلي، ولكن إجراءاتنا سليمة والقرار سيصدر سريعًا قبل استئناف الدوري».

وأتم: «أمهلنا اتحاد الكرة ورابطة الأندية أسبوعًا للرد على شكوى الأهلي والحديث عن أن اللجنة الأولمبية غير مختصة بالفصل في المسألة غير صحيح».