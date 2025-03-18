سوريا: الغارات الإسرائيلية على درعا عمل عدواني

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أدانت وزارة الخارجية السورية، الثلاثاء، الغارات الإسرائيلية على محافظة درعا جنوب البلاد، ووصفتها بـ"العمل العدواني".

جاء ذلك في بيان على حسابها الرسمي بمنصة "إكس".

وقالت الوزارة: "تدين وزارة الخارجية في الجمهورية العربية السورية بأشد العبارات الغارات الجوية الإسرائيلية الأخيرة على درعا في 17 مارس والتي أسفرت عن مقتل مواطنين سوريين وإصابة 19 آخرين"، وفقاً لوكالة الأناضول للأنباء.

وأضافت أن "هذا العمل العدواني هو جزء من حملة تشنها إسرائيل ضد الشعب السوري والاستقرار في البلاد".

كانت إسرائيل شنت غارات جوية على مدينة درعا ومحيطها مساء الاثنين، قُتل خلالها 3 أشخاص وأصيب آخرون بجروح، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا".

في حين قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه شن ضربات على "أهداف عسكرية" تشمل "وسائل قتالية وآليات عسكرية تابعة للنظام السوري السابق".