متحدثة البيت الأبيض: نعلم مسبقا بهجمات إسرائيل على غزة

أكد البيت الأبيض، اليوم، أن إسرائيل تشاورت مع الولايات المتحدة بشأن استئنافها حرب الإبادة على قطاع غزة فجر الثلاثاء.

وفي تصريحات أدلت بها لقناة "فوكس نيوز" الأمريكية، قالت متحدثة البيت الأبيض كارولين ليفيت، إن واشنطن كانت على علم مسبق بهذه الهجمات.

وأشارت إلى أن إسرائيل تشاورت مع البيت الأبيض وإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأنها.

وأضافت ليفيت أن ترامب لا يتردد في دعم إسرائيل ولا يخشى ذلك. وتابعت: ستنقلب الدنيا رأسا على عقب.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، ارتفاع ضحايا الغارات الإسرائيلية على القطاع منذ فجر اليوم إلى 326 شهيدا.

وكتبت عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، صباح الثلاثاء: «وصل مستشفيات قطاع غزة 326 شهيدًا حتى اللحظة، نتيجة الاستهدافات والمجازر المتعددة التي ارتكبها الاحتلال منذ ساعات فجر اليوم على قطاع غزة، ولازال عدد من الضحايا تحت الركام، وجارٍ العمل على انتشالهم».

واستأنفت قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، فجرا، بعد توقف لأكثر من شهرين، بشن سلسلة غارات جوية مكثفة وأحزمة نارية على عدة مناطق في القطاع.

ويأتي استئناف العدوان على قطاع غزة، وسط مخاوف من تفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع، في ظل استمرار الحصار وقطع الإمدادات الطبية والإنسانية.