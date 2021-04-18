إفريقيا تسجل 4 ملايين و420 ألف إصابة و117 ألف وفاة جراء كورونا

أكدت المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها التابعة للاتحاد الأفريقي، اليوم الأحد، تسجيل الدول الأعضاء 4 ملايين و420 ألف إصابة مؤكدة، و117 ألفا و655 وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد، فيما تعافى 3 ملايين و959 ألف شخص.

وأوصت "المراكز الإفريقية"- في بيان اليوم - الدول الأعضاء بالاستمرار في تعزيز عمليات رصد إصابات كورونا، والمتلازمات مثل الإنفلونزا والتهابات الجهاز التنفسي الحاد، والترصد الجيني لمراقبة تحور الفيروس.

يذكر أن المراكز الإفريقية تدعم البلدان الإفريقية كافة على تحسين المراقبة والاستجابة للطوارئ والوقاية من الأمراض المعدية، ويشمل ذلك التصدي لانتشار الأوبئة والكوارث الطبيعية والبشرية، كما تسعى أيضا إلى بناء القدرة على الحد من أعباء الأمراض على القارة.