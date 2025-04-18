كتاب ينبض بالحياة ويقدم العلم بأسلوب ممتع ومبتكر.. مع تكامل ملحوظ بين الصورة والنص

صور جذابة، وتعريفات مختلفة، وتفاصيل مدهشة طوال محطات كتاب «معلومات كثيرة جدا ومدهشة جدا جدا عن الحيوانات»، الذى يتحدث عن عوالم الحيوانات تحت المحيطات، وداخل الغابات، وفى الأراضى الجليدية، بأسلوب سهل وسلس وأفكار ذكية وبراقة؛ حيث تراهن نصوص الكتاب على الدهشة والمعرفة فى آنٍ معا، ويخاطب عقل القارئ وخياله فى الوقت ذاته، مقدما تجربة قرائية ثرية لا تقتصر على الطفولة بل تتعداها إلى كل من يملك فضولا تجاه الكائنات التى تشاركنا هذا الكوكب.

فى جوهره، يعد هذا العمل كمًا هائلاً من المعلومات التى تسرد بطريقة شائقة للغاية عن عجائب عالم الحيوان، مصحوبًا برسومات وألوان بديعة تحدث حالة من التكامل بين الصورة والنص. ومنذ اللحظة الأولى، يجد القارئ نفسه وسط عالم متكامل العناصر: ألوان تجذب النظر، ورسوم دقيقة تتسم بخفة ظل لافتة، ونصوص تختصر المعلومة وتعبر عنها بشكل مكثف دون أن تفقد شيئًا من عمقها.

يتأكد القارئ أن «معلومات كثيرة جدا ومدهشة جدا جدا عن الحيوانات»، هو نافذة حقيقية ومبتكرة على العالم المدهش للحيوانات، تقدمه دار الشروق فى طبعة أنيقة ومتقنة، تجعل منه عملا فنيا وثقافيا يخاطب العقل والوجدان معا، حيث يأخذنا فى رحلة غير مألوفة عبر المحيطات، مستعرضا الكائنات التى تعيش فى أعماقها، من الأسماك المتوهجة إلى الكائنات ذات الأشكال الغريبة. ويقدم مقارنات ذكية بين أصغر الحيوانات حجما وأكبرها، مما يدفع القارئ للتأمل فى حكمة الخلق وأسرار الطبيعة. كما يطرح تساؤلات حول سبب امتلاك بعض الحيوانات مظهرا مميزا، كالجلد المخطط أو المزين بالبقع والنقاط، فى محاولة لتفسير تلك السمات من منظور بيئى تكيفى، مثل كيف يساعد التلوين فى التخفى أو التحذير أو التمويه.

هذا العمل يخرج من بين أيدى فريق عمل متكامل؛ جيمس ماكلين بأسلوبه الساحر والمرن، كارولينا بوزيو برسوماتها ذات الحس الدعابى والبصرى العالى، ونوارة نجم التى حافظت على نغمة النص وروحه، وقدمت ترجمة مرنة وسلسة، تتجنب الجفاف وتمنح القارئ العربى نفس المتعة التى يشعر بها القارئ بلغته الأصلية.

وفى صفحات أخرى، يواصل الكتاب عرض معلومات مثيرة عن حيوانات فريدة مثل الأخطبوط، ذلك المخلوق شديد الذكاء والمرونة. كما يتخيل مشهدا طريفا: ماذا لو كانت هناك مسابقة لاختيار أقوى حيوان فى العالم؟ أيهم سيفوز؟ الخنفساء أم الفيل؟ ومن الطيور، أى منها يستطيع التحليق إلى أعلى ارتفاع عرفه البشر؟ كل هذا يقدم بروح من الدعابة والمعرفة معا، فى سرد يوازى السحر فى تأثيره.

ويستمر الكتاب فى إثارة دهشة قارئه من خلال معلومات غير تقليدية، مثل دموع السلاحف، وأوراق الأشجار السامة التى تتجنبها الحيوانات رغم مظهرها الجميل، وصولا إلى الحياة فى أقسى البيئات: الأراضى الجليدية. وهناك، يتربع البطريق والفقمة على عرش الجليد، فى وصف يجعل من هذه البيئات الصعبة خلفية لصمود بيولوجى مذهل.

النص لا يضم معلومات متناثرة بشكل عشوائى، بل هو منتج إبداعى متكامل، يتضافر فيه النص مع الصورة عبر سلسلة من التساؤلات الذكية، التى لا تكتفى بعرض المعلومة، بهدف تحفيز القارئ على التفكير، وربما البحث والتوسع. وهو ما يجعل هذا العمل لا يقتصر على كونه كتابا للقراءة فحسب، بل مشروعا تثقيفيا متكاملا، يمكن أن يلهم الأطفال والناشئة على حب العلم والانبهار بالطبيعة.

ولتعزيز القيمة المعرفية، يحتوى الكتاب على قائمة مفهرسة للمصطلحات، مرتبة هجائيا، تسهل على القارئ استرجاع المفاهيم والتعريفات الخاصة بعالم الحيوان، مثل «الطحالب»، و«الأسراب»، و«الحراشف»، وحتى أسماء الحيوانات مثل «الجاكوار» و«السلطعون». وهى إضافة نوعية تعزز من تنظيم المحتوى وتمنح القارئ فرصة لاكتساب مفردات علمية فى سياق ممتع.

أما عن مقومات القوة الأسلوبية فى «معلومات كثيرة جدا ومدهشة جدا جدا عن الحيوانات»، فإنها تتجلى فى البساطة غير المخلة، والسلاسة التى لا تفتقر للعمق، فضلا عن اعتماد أسلوب طرح الأسئلة كأداة معرفية تحفز التفكير والاكتشاف. والجانب الشكلى لا يقل إبهارا؛ فالرسومات تنبض بالحياة وتخلق توازنا بصريا مريحا، إلى جانب حسن تنسيق الصفحات والحرص على تقديم كل معلومة ضمن سياق بصرى ومعرفى متناغم.