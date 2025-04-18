الأهلي يهزم الزمالك في قمة اليد ويتوج بطلا لكأس مصر

تُوِّج الفريق الأول لكرة اليد بنادي الأهلي بلقب كأس مصر، بعد فوزه على نظيره الزمالك بنتيجة 21-18، وذلك في المباراة النهائية للبطولة، والتي أُقيمت في صالة حسن مصطفى المغطاة بمدينة السادس من أكتوبر.

جاءت بداية الشوط الأول قوية ومتوازنة بين الفريقين، حيث ظل التعادل سيد الموقف حتى منتصف الشوط، وكانت النتيجة تشير إلى 5-5 دون أفضلية واضحة لأي من الطرفين.

ونجح الأهلي بهذا اللقب أن يحقق الثلاثية المحلية، في ظل تتويجه بلقب الدوري والسوبر المصري قبل خوض السوبر والكؤوس الأفريقية مايو المقبل.

وتأهل الزمالك إلى النهائي علي حساب نظيره طلائع الجيش بنتيجة 24-22، بينما تأهل الأهلي على حساب البنك الأهلي.

فاز فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى على نظيره سبورتنج بنتيجة 31-22 فى إطار دور ربع نهائى كأس مصر للرجال لكرة اليد للموسم المحلى 2024-2025، ليتأهل إلى نصف النهائى، بينما فاز الزمالك علي الزهور 36-24 .