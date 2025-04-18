محافظ المنيا: طلاب المحافظة ينفذون مبادرة التشجير والدهان لتعزيز الوعي البيئي

وجه اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، صابر زيان وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، بالمشاركة في المبادرة الرئاسية، وزراعة 100 مليون شجرة، والاحتفال بأعياد الربيع وشم النسيم، ومشاركة أبناءنا الطلاب في المبادرة حتى يتربوا على غرس القيم والوطنية.

من جهته أعلن الدكتور بهاء حسن علي مدير عام الإدارة التعليمية بمركز المنيا، عن انطلاق مبادرة التشجير والدهان بمدارس إدارة المنيا، وذلك في إطار توفير بيئة صحية لأبنائنا الطلاب من خلال توفير الظل وإنتاج الأكسجين النقي.

وتابع مدير عام الإدارة التعليمية، اليوم الجمعة، انطلاق فعاليات مبادرة التشجير والدهان بعدد من مدارس إدارة المنيا التعليمية، منها "مدرسة الفريق صفي الدين أبو شناف الثانوية العسكرية بنين، الاتحاد الثانوية، السادات الثانوية، الشهيد مجند عبدالرحمن محمد عبدالحكم، كفر المنصورة الجديدة الابتدائية، كفر المنصورة للتعليم الأساسي، الإعدادية الثانوية الرياضية بنات، الإعدادية الثانوية الجديدة بالمنيا الجديدة، سوادة الإعدادية"، يرافقه هشام عزام مدير مرحلة التعليم الثانوي.



أكد علي، أن أعمال مبادرة التشجير والدهان تهدف إلى تعزيز الوعي البيئي، تنمي لدى الطلاب حب البيئة والاهتمام بالطبيعة، تحسين البيئة المدرسية، توفر الظل، تقلل من الحرارة، وتزيد من جمالية المكان، تنقية الهواء، موضحا أن الأشجار تساهم في تقليل التلوث وتنقية الهواء من الغبار والسموم، تعزيز الصحة النفسية، وجود المساحات الخضراء يساهم في تخفيف التوتر وزيادة التركيز لدى الطلاب، وتعلم المسئولية: ليكتسب الطلاب مهارات العناية بالنباتات والشعور بالمسئولية تجاه البيئة، وغرس الولاء والانتماء في نفوس الطلاب وبناء أجيال واعية.

وأشاد مدير عام الإدارة التعليمية بالمجهودات المبذولة من قبل توجيه التربية الاجتماعية والتربية الرياضية، وثمن مجهودات مديري المراحل التعليمية المختلفة ومديري المدارس والمعلمين والمشرفين والطلاب في أعمال المعسكر اليوم.



وأضاف مدير عام الإدارة التعليمية، أن فعاليات مبادرة التشجير والدهان وتجميل أسوار المدارس وأعمال المعسكرات بالمدارس تأتي اتساقًا مع توجه وزارة التربية والتعليم والفكر الجديد لتطوير المدارس، وفي إطار التنسيق والتعاون بين توجيه التربية الاجتماعية، بقيادة محسن منير موجه أول التربية الاجتماعية بإدارة المنيا، والتربية الرياضية، بقيادة الكابتن محمد جلال موجه أول التربية الرياضية بإدارة المنيا.



كما أوضح مدير عام إدارة المنيا التعليمية، أن مشاركة أبنائنا الطلاب في المعسكر تأتي في إطار دعم أدوارهم في خدمة بيئتهم التعليمية والمجتمعية في ضوء مسئوليتهم المستقبلية نحو بيئة نظيفة ومجتمع مسئول لكونهم عماد الدولة في القريب العاجل، من خلال تحقيق استراتيجية مصر 2030 والاستثمار في العنصر البشري.



تأتي هذه الفعاليات في ضوء توجيهات الوزير محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وبإشراف اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، وتنفيذا لتوجيهات صابر عبد الحميد زيان مدير مديرية التربية والتعليم.