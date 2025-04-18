رئيس المركز الوطني للأرصاد بالسعودية: تطوير البنية التحتية للأرصاد أولوية في مسار العمل العربي المشترك

قال الدكتور أيمن بن سالم غلام الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد بالسعودية، رئيس اللجنة العربية الدائمة للأرصاد الجوية إن اللجنة خرجت بعدة توصيات تم عرضها بالفعل على المكتب التنفيذي واجتماع مجلس الوزراء العرب المعنيين بشئون الأرصاد الجوية والمناخ، حيث تم إتخاذ بعض القرارات ذات الأهمية في مجال الأرصاد الجوية و المناخ.

وأضاف غلام في تصريحات لـ "الشروق"، على هامش اجتماع مجلس الوزراء العرب المعنيين بشئون الأرصاد الجوية والمناخ، أنه وفقا للتغيرات المناخية الحادة التي باتت تشهدها كثير من دول المنطقة سواء من فيضانات أو جفاف أو ارتفاع شديد لدرجات الحرارة، أو العكس حيث الانخفاض الشديد، فإن العمل على تطوير البنية التحتية للأرصاد أصبح ذات أولوية في مسار العمل العربي المشترك في هذا المجال.

وفي الإطار ذاته، أشار غلام إلى أن السعودية قامت من خلال ما لديها من خبرات وإمكانيات بإعداد العديد من الاستراتيجيات في هذا الإطار، حيث طرحت المملكة خلال الاجتماع الوزاري مبادرة تطوير اللجنة العربية الدائمة للأرصاد الجوية والمناخ، ومجلس الوزراء العرب المعنيين بشئون الأرصاد الجوية والمناخ، وذلك من خلال إعادة هيكلة اللجنة ولجانها الفرعية، كما تم طرح إمكانية الاستعانة بالتقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي من خلال مجال التنبؤات الجوية.

وأكد غلام على دعم المملكة لمواصلة جميع الجهود العربية والإقليمية والدولية في مجال الأرصاد والمناخ، وذلك انطلاقا من أهداف رؤية المملكة 2030، وإيمانا منها بضرورة وأولوية العمل العربي المشترك لتحقيق الأمن البيئي والاستدامة في المنطقة العربية.