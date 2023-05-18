تحريز هواتف 8 طلاب حاولوا تصوير أسئلة امتحانات الدراسات بالشهادة الإعدادية في سوهاج

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تفقد الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة سوهاج، وسليمان بخيت وكيل المديرية، اليوم الخميس، لجان امتحانات مادة الدراسات الاجتماعية للشهادة الإعدادية بمدرسة الشهيد مالك عبدالرحمن الإعدادية المشتركة بالهماص في إدارة المنشأة التعليمية.

واطمأن وكيل التعليم، خلال تفقده لجان الامتحانات، على انتظام الجان وتواجد جميع المعنيين بأعمال الامتحانات، والتزام الجميع بجميع المسئوليات والمهام المكلفين بها والقواعد المنظمة للامتحانات.

وشدد على ضرورة المتابعة اللحظية لسير منظومة العمل بجميع اللجان، وتذليل أي مشكلات طارئة فورًا؛ لضمان توفير الأجواء المناسبة لأداء الامتحانات في يسر.

وأكد الدكتور ياسر محمود، أن غرفة عمليات متابعة الامتحانات رصدت محاولة 4 طلاب من لجان إدارة ساقلتة التعليمية، و4 طلاب من لجان إدارة سوهاج التعليمية للإخلال بنظام الامتحانات، وتصوير أجزاء من أسئلة الامتحانات، وجرى تحريز هواتفهم المحمولة.

ومن جانبه، كشف سليمان بخيت وكيل المديرية، عن تنفيذ جميع تعليمات وتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء طارق الفقي محافظ سوهاج بجميع لجان محافظة سوهاج.

ومن جانبها، أضافت الدكتورة سامية الشريف مدير التعليم الإعدادي بالمديرية، أنها منذ بداية الامتحانات وجهت بالالتزام التام بجميع القرارات الوزارية والكتب الدورية المنظمة للعملية الامتحانية، واتخاذ إجراءات قانونية حازمة لمكافحة الغش، وحظر استخدام الهواتف الذكية للطلاب والمعلمين.

وجهت "الشريف"، مديري عموم الإدارات التعليمية الـ11، بمتابعة الامتحانات بالمدارس في نطاق كل إدارة.