العراق: الاستخبارات العسكرية تفكك خلية إرهابية بمحافظة الأنبار

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية اليوم الثلاثاء، تفكيك خلية إرهابية في محافظة الأنبار غربي البلاد .. لافتة إلى أن عناصرها كانوا يستعدون لتنفيذ عملية إرهابية في المحافظة.

وقالت المديرية - في بيان أوردته قناة "السومرية" الإخبارية - إن "مديرية الاستخبارات العسكرية تمكنت خلال عملية نوعية استخباراتية من تفكيك خلية نائمة في منطقتي "ألبو فراج" و"ألبو عساف" في الرمادي، وألقت القبض على عناصرها".

وأضافت أن "عناصر الخلية كانوا يستعدون للقيام بعملية إرهابية في المحافظة"..مشيرة إلى أن عناصرها من المطلوبين للقضاء وفق إحكام المادة 4 إرهاب.

وكان قائد عمليات الجزيرة اللواء الركن قاسم المحمدي قد أعلن، في وقت سابق، تدمير أوكار لتنظيم "داعش" الإرهابي وذلك ضمن عملية تطهير صحراء الجزيرة بين محافظتي الأنبار ونينوى.