نادي السيارات في ألمانيا يطالب الحكومة بالتخلي الكامل عن رسوم الطرق

طالب نادي السيارات في ألمانيا، الحكومة الألمانية بالتخلي الكامل عن فرض رسوم على الطرق، وذلك بعد أن قضت محكمة العدل الأوروبية بمخالفة هذه الرسوم لقوانين الاتحاد الأوروبي.

وقال متحدث باسم نادي السيارات اليوم الثلاثاء، إن الائتلاف الحاكم " كان قد استبعد بشكل واضح فرض أعباء مالية إضافية على سائقي السيارات المحليين (من خلال هذه الرسوم)".

وأضاف المتحدث أنه " يجب الحفاظ على هذا الوعد في ظل الأعباء الكبيرة الواقعة بالفعل على سائقي السيارات".

كانت محكمة العدل الأوروبية قضت اليوم بمخالفة رسوم الطرق التي تعتزم ألمانيا فرضها بموجب مشروع قانون، تم تشريعه بالكامل لكنه لم يدخل حيز التنفيذ بعد، حيث كان من المنتظر فرض رسوم على جميع مستخدمي الطرق السريعة، لكن سيتم تعويض السائقين المحليين بالكامل في شكل خصم على ضريبة المركبات.

وتم إقرار هذه الرسوم في ألمانيا عام 2015.و تخلت المفوضية الأوروبية عن تحفظاتها بشأنه المشروع عام 2016 عقب خلاف طويل وإدخال تعديلات بسيطة عليه.

وطعنت النمسا بدعم من هولندا على المشروع أمام أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي، بحجة أن ألمانيا تنتهك قواعد التكتل من خلال التخطيط للتمييز ضد مواطني الاتحاد الأوروبي من الدول الأعضاء الأخرى.