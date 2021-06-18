غلق 3 عيادات ومعمل تحاليل وصيدلية وهمية في سوهاج

أعلنت مديرية الصحة بسوهاج، في بيان أصدرته اليوم الخميس، غلق 3 عيادات طبية ومعمل تحاليل وصيدلية وهمية، ضمن الحملات التي تنفذها المديرية على المنشآت الطبية المخالفة.

وجاء في البيان الصادر عن مديرية الصحة بسوهاج، أن فريقاً من إدارة العلاج الحر بالمديرية، وإدارة سوهاج الصحية، قام بتنفيذ حملة على المنشآت الصحية بدائرة مركز سوهاج، بناءً على توجيهات الدكتورة كريمة حامد، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، وإشراف الدكتور محمد محسن عساف، مدير إدارة العلاج الحر بالمديرية، والدكتور مايكل وديد، مدير الإدارة الصحية بسوهاج، وضم الفريق كلاً من الدكتور محمد سيد فقير، مفتش العلاج الحر بالمديرية، والدكتور هيثم رأفت، والدكتور أحمد أبو السعود، من تفتيش العلاج الحر بإدارة سوهاج الصحية.

نُفذت الحملة بالتعاون مع الجهات الحكومية المختصة، واستهدفت العيادات والمنشآت الطبية الخاصة، التي تقدم خدمات طبية للمواطنين بنطاق جزيرة شندويل، وضبطت القوات عيادة أطفال تعمل دون ترخيص، وعيادة أسنان غير مرخصة، ولا تتبع إجراءات مكافحة العدوى، ما يشكل خطراً على صحة المرضى، وكذلك عيادة باطنة ومعمل للتحاليل الطبية، يعملان دون تراخيص، تم إصدار قرارت الغلق وتشميع المنشآت المخالفة.

وشنَّ فريق من إدارة التفتيش الصيدلي بإدارة جرجا، بتوجيهات من وكيل وزارة الصحة، والدكتورة إيزيس وهيب ناشد، مدير عام إدارة الصيدلة بمديرية الصحة، وإشراف الدكتور عثمان أحمد، مدير إدارة جرجا الصحية، وضم كلاً من الدكتورة فيبي نعيم، والدكتور صموئيل عبدالمسيح، بتفتيش الصيدلة بإدارة جرجا، حملات مكبرة، بالاشتراك مع الجهات الرقابية والشرطية المختصة، على أماكن غير مرخصة، وتدار كصيدليات عامة.

كما أسفرت الحملة عن ضبط محل يُدار كصيدلية دون ترخيص، وتم مصادرة الأدوية التي تم ضبطها وتحرير المحاضر اللازمة.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة كريمة حامد، وكيل وزارة الصحة في سوهاج، أنه لا تهاون مع المخالفين حفاظاً على صحة المواطنين.