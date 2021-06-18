الزراعة: تنفيذ أنشطة تتعلق بالتنمية الزراعية بواحة سيوة

قال الدكتور نعيم مصيلحي، مستشار وزير الزراعة والمنسق الوطني لمشروع تعزيز القدرة على الموائمة في البيئات الصحراوية "برايد"، أنه سيجرى تنفيذ أنشطة تتعلق بالتنمية الزراعية بواحة سيوة، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني لشباب الخريجين في الأراضي الجديدة بمنطقة المغرة.

جاء ذلك خلال تفقدة أعمال إنشاء وتنفيذ محطة تحلية مياه بطاقة ٥٠ م٣ يوميًا بمدينة النجيلة، والتي يقوم المشروع بتنفيذها، حيث أكد أن أنشطة المشروع، تتعلق بالصحة والتغذية السليمة والتعليم.

وأضاف مستشار وزير الزراعة ومنسق مشروع "برايد" أن أبرز ما يميز هذا المشروع، هو التكامل بين العديد من الأنشطة حيث سيتم تنفيذ أنشطة تتعلق بالمنطقة الممتدة من غرب الضبعة وحتى السلوم والتي تعتمد على الأمطار، في مجالات حصاد مياه الأمطار وتنمية وتأهيل الوديان وتطهير الآبار الرومانية القديمة وتنمية المراعي والثروة الحيوانية والرعاية البيطرية وإنشاء مدارس ووحدات صحية ثابتة ومتنقلة وفصول لمحو الأمية وإنشاء وتمهيد الطرق للربط بين المجتمعات والقرى والنجوع.