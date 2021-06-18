الإسكان: تنفيذ الهيكل الخرساني لبرج العاصمة الإدارية استغرق 800 يوم عمل متواصل

قال المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان، إنه تم الانتهاء من الهيكل الخرساني للبرج الأيقوني بالعاصمة الإدارية الجديدة، لافتا إلى استغراق العمل ما يقرب من 800 يوم عمل متواصل دون إجازات سواء أسبوعية أو أعياد.

وأضاف خطاب، في مداخلة هاتفية لبرنامج حصاد الأسبوع، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن البرج سيكون أيقونة للدولة المصرية لأنه الأول من نوعه في القارة الإفريقية، موضحا أن البرج يضم أنشطة فندقية وإدارية وتجارية، وسيكون بداية لدخول صناعة ناطحات السحاب في مصر، لأن المشروع تم تنفيذه وسط تحديات عظيمة.

وأشار إلى أن المنطقة المركزية للأعمال تعتبر منطقة مميزة، متابعا: "نحن في مرحلة فاصلة في حياة الدولة المصرية، ومن المستهدف أن تكون هناك مشروعات عالمية في العاصمة الإدارية مثل التي تتم في دول العالم".