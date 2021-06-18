البنك الدولي يقدم 20 مليون دولار لدعم اليمن في مواجهة فيروس كورونا

وافق البنك الدولي، اليوم الجمعة، على تقديم منح بقيمة 20 مليون دولار؛ دعما لإطلاق حملة التطعيم في اليمن ضد فيروس كورونا باستخدام لقاحات مأمونة وفعالة وتقوية قدرات النظام الصحي اليمني على التصدي للجائحة.

وأوضح وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني الدكتور واعد باذيب، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن هذه المنح تضم 9 ملايين دولار من المؤسسة الدولية للتنمية، و7.76 مليون دولار من وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة، و3.25 مليون دولار من صندوق التأهب والاستجابة للطوارئ الصحية، وذلك يمثل أول تمويل إضافي لمشروع التصدي لجائحة كورونا في اليمن.

وأكد باذيب، أن الموارد الإضافية ستدعم جانبا من تكاليف إعطاء اللقاحات لما لا يقل عن 1.3 مليون شخص، كما ستساعد على تغطية تكاليف أنشطة المتابعة وإجراء التحليلات المتخصصة - التي ينفذها نظام رصد توافر الموارد والخدمات الصحية - وعلى توفير مزيدٍ من التدريب لاثنين من مراكز الخط الساخن الوطنية المخصصة لمكافحة فيروس كورونا في عدن وصنعاء.