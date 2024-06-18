صحفي إسرائيلي يعلق على عدم قيام حزب الله اللبناني بمهاجمة مواقع إسرائيلية خلال اليومين الماضيين

قال الصحفي الإسرائيلي جاكي حوجي، للمستوطنين إنه آسف لإحباطهم بشأن انخفاض وتيرة عمليات "حزب الله" لأنها راجعة لعيد الأضحى، وليس لجولة المبعوث الأمريكي الخاص آموس هوكشتاين.

وكتب الصحفي الإسرائيلي في منشور له على منصة "إكس": "يؤسفني أن أكون مخيبا للآمال: انخفاض وتيرة عمليات حزب الله من لبنان راجع لعيد الأضحى وليس لرحلة الوسيط هوكشتاين".

وبينما تستمر التوترات في التصاعد بين إسرائيل ولبنان، بدأ المبعوث الأمريكي الخاص آموس هوكشتاين زيارة إلى المنطقة.

ويجري هوكشتاين مباحثات طارئة في تل أبيب وبيروت تزامنا مع تهديد إسرائيل بتوسعة الحرب في جنوب لبنان، وتصعيد حزب الله ضرباته شمال إسرائيل.

وكشف شخص مطلع على المناقشات، أن هوكشتاين شارك في محادثات غير مباشرة مع "حزب الله"، حيث قام رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري بدور الوسيط.



ويقول المسؤولون المشاركون في جهود التفاوض والمحللون إن الأسابيع الأخيرة شهدت زيادة في كمية ومدى القذائف التي أطلقها حزب الله وعمق الضربات الإسرائيلية على لبنان، مما يزيد من فرص حدوث خطأ في الحسابات يمكن أن يتحول إلى حرب واسعة النطاق.

وناقش المشاركون التوصل إلى اتفاق مبدئي لإنهاء الأعمال الذي سيكون مشروطا بوقف إطلاق النار في غزة، وفق صحيفة "وول ستريت جورنال".

هذا وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هاغاري يوم الأحد، إن "تصعيد حزب الله المتزايد يقودنا إلى حافة ما يمكن أن يكون تصعيدا أوسع نطاقا، وهو ما يمكن أن تكون له عواقب مدمرة على لبنان والمنطقة بأكملها".