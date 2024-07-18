الجامعة العربية واتحاد المخلصين الجمركيين يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز القدرات المتعلقة بالجمارك

وقعت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ممثلة في قطاع الشئون الاقتصادية، والاتحاد العربي للمخلصين الجمركيين، اليوم الخميس، مذكرة تفاهم لتقديم الدعم الفني للدول العربية في مجال تأهيل المنافذ الجمركية لإقامة الاتحاد الجمركي العربي، وتعزيز قدرات الدول العربية في المجالات المتعلقة بالجمارك والتجارة، وتحقيق التكامل الاقتصادي العربي، وتنمية التجارة العربية البينية.

ووقع الاتفاقية، السفير الدكتور علي بن إبراهيم المالكي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون الاقتصادية بالجامعة العربية، والدكتور ممدوح الرفاعي رئيس الاتحاد العربي للمخلصين الجمركيين.

وتهدف المذكرة، إلى تعزيز التعاون بين الطرفين في مجالات عدة، بما في ذلك تنفيذ الانشطة والفعاليات (ورش عمل – ملتقيات- ندوات وغيرها) والبرامج والمشاريع التي تساهم في دعم إقامة الاتحاد الجمركي العربي وتأهيل المنافذ الجمركية، ودعم منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وبناء القدرات ونشر الوعي للمتعامل الاقتصادي العربي، وإعداد الدراسات والدلائل الاسترشادية الموحدة التي تدعم تنمية التجارة العربية.

وتضمنت مذكرة التفاهم، آليات تنفيذ الأهداف المحددة في المذكرة من خلال تعيين نقاط اتصال للطرفين المعنيين بإعداد خطة عمل سنوية مفصلة مع آلية واضحة للتنفيذ لكل موضوع من الموضوعات ذات الصلة بمذكرة التفاهم، وجرى الاتفاق على أن تكون مدة سريان هذه المذكرة 3 سنوات قابلة للتجديد، وتدخل حيز النفاذ من تاريخ التوقيع عليها.

ومن جهته، قال السفير المالكي في كلمة خلال مراسم التوقيع، إن علاقات التعاون بين الأمانة العامة للجامعة والاتحاد العربي للمخلصين الجمركيين ليست جديدة، إذ إن التعاون قائم منذ فترة خاصة في مجال الاتحاد الجمركي والتجارة البينية.

ونوه بأن تلك الاتفاقية تأتي في إطار تنظيمي وتنسيقي لزيادة التعاون المشترك بين الجانبين، في ضوء ما توليه الجامعة العربية من إهتمام بالتعاون العربي المشترك في المجال الاقتصادي.

وفي الإطار ذاته، أكد الدكتور ممدوح الرفاعى رئيس الاتحاد العربي للمخلصين الجمركيين، خلال كلمته في مراسم التوقيع، أهمية هذا التعاون في تطوير أداء العمل الجمركي في الدول العربية وتسهيل الإجراءات الجمركية، منوها بأهمية السعى نحو تنفيذ المبادرات التى تساهم في دعم إقامة الاتحاد الجمركي العربي وتأهيل المنافذ الجمركية وتنمية التجارة العربية وتحقيق التكامل الاقتصادى العربي.

وأعرب الرفاعي، عن شكره للأمانة العامة لدعمها الدائم للاتحاد، لافتا إلى أن المذكرة ستكون بمثابة خارطة طريق لعمل عربي مشترك في مجالات عدة خاصة التجارة العربية.