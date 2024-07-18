ستارمر يستضيف قمة المجموعة السياسية الأوروبية لبدء علاقة جديدة مع أوروبا

يعتزم رئيس الوزراء البريطاني الجديد، كير ستارمر، استغلال قمة أوروبية كبرى للدفع باتجاه اتخاذ إجراءات لتأمين حدود القارة في الوقت الذي يكثف فيه جهوده لمعالجة تراكم طلبات اللجوء لدى المملكة المتحدة.

ودعا ستارمر، الذي يستضيف قمة "المجموعة السياسية الأوروبية" اليوم الخميس، إلى اتخاذ إجراءات على مستوى القارة لمعالجة "شبكات تهريب البشر" الدولية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي.أيه.ميديا).

ومن المقرر أن يشارك ستارمر في جلسة حول الهجرة، تشارك في رئاستها رئيسة وزراء إيطاليا، الزعيمة اليمينية، جورجا ميلوني، في إطار القمة المقررة بمنطقة أوكسفوردشير جنوبي إنجلترا.

وتأتي قمة قادة المجموعة السياسية الأوروبية، التي تتألف من 47 عضوا، في الوقت الذي يحاول فيه ستارمر إعادة ضبط علاقة بلاده مع جيرانها الأوروبيين إثر الضجة التي حدثت جراء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست).

وتسعى حكومة حزب العمال الجديدة في بريطانيا إلى عقد اتفاق أمني مع الاتحاد الأوروبي، كما يعتزم ستارمر تعزيز دعم الدول الأوروبية لأوكرانيا في حربها مع روسيا.

وقال ستارمر: "لا يمكننا أن ندع تحديات الماضي القريب تحدد علاقاتنا في المستقبل."

وأضاف: "ولهذا السبب سيكون الأمن الأوروبي في طليعة الأولويات الخارجية والدفاعية لهذه الحكومة، ولهذا السبب أركز على اغتنام هذه اللحظة لتجديد علاقتنا مع أوروبا."

وقال ستارمر: "لن نستطيع تأمين حدودنا أو دفع النمو الاقتصادي والدفاع عن ديمقراطياتنا إلا إذا عملنا معا".