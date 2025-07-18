افتتح الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، واللواء علاء عبدالمعطي محافظ كفر الشيخ، اليوم الجمعة، المرحلة الأولى من مشروع تطوير ساحة وميدان مسجد سيدي إبراهيم الدسوقي بمدينة دسوق، المقامة على مساحة 5000 متر مربع، وبتكلفة 10 ملايين جنيه، وذلك بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، والدكتور سلامة داوود، رئيس جامعة الأزهر، والمهندس محمد أبو سعدة، رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، واللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وجمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق، وعدد من وكلاء الوزارات والقيادات التنفيذية والدينية.

ويأتي المشروع تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتطوير المناطق المحيطة بالمساجد التاريخية ذات الطابع الديني والسياحي، والارتقاء بالفراغات العامة، وتحسين الهوية البصرية، ودعم وتنشيط السياحة الدينية، حيث تخلل الافتتاح عرض فيديو توضيحي لأعمال المشروع.

وأكد الدكتور أسامة الأزهري أن المشروع يجسد اهتمام الدولة بالمساجد الكبرى وتطوير محيطها الحضاري بما يليق بمكانتها الدينية والتاريخية، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تسهم في جعل المساجد منارات للعلم ونشر الفكر الوسطي ومواجهة التطرف، موضحًا أن التنسيق بين وزارة الأوقاف ومحافظة كفر الشيخ والجهاز القومي للتنسيق الحضاري يعكس تكامل مؤسسات الدولة لتحقيق رؤية القيادة السياسية في توفير بيئة حضارية تليق بقيمة هذه المزارات الدينية.

من جانبه، أوضح الدكتور نظير عياد أن تطوير الساحة يعكس اهتمام الدولة بالمساجد التاريخية والمزارات الدينية، بما يسهم في تعزيز القيم الروحية ونشر رسالة الإسلام السمحة، التي تدعو إلى الوسطية والتسامح، مشيرًا إلى أن المشروع يمثل نقلة حضارية للمنطقة المحيطة بأحد أبرز المعالم الدينية والتاريخية على مستوى الجمهورية، لما له من رمزية روحية وتراثية ترتبط بالعمارة الإسلامية.

وأشار محافظ كفر الشيخ إلى أن المشروع يستهدف تحسين الصورة البصرية والحضارية للمنطقة، واستغلال الفراغات، وفصل مسارات المركبات عن حركة المشاة، وإعادة تصميم الساحة الأمامية للمسجد والحديقة، بما يتناسب مع الأنشطة الاجتماعية لسكان المنطقة، باعتبار المسجد أحد أهم المزارات السياحية والدينية بالمحافظة.

وأوضح أن خطة التطوير تتكون من ثلاث مراحل، وقد تم الانتهاء من المرحلة الأولى التي تضمنت تركيب أرضيات من الجرانيت والرخام، وإنشاء أحواض زهور مكسوة بالحجر الهاشمي، وأعمدة إنارة ديكورية، ونافورة بخزان أرضي وموتور غاطس، بالإضافة إلى مساحات خضراء مزروعة بالنباتات والزهور، ومقاعد جرانيتية مزودة بحليات مضيئة، وسور حماية من الخرسانة والحديد الكريتال، ورصيف محيط من الإنترلوك، وزراعة نخيل في المدخل الرئيسي، مع توفير مداخل مهيأة لذوي الاحتياجات الخاصة.

ويُعد المشروع خطوة مهمة في دعم السياحة الدينية وتنشيط الحركة الثقافية والاجتماعية بمدينة دسوق، وتعزيز مكانة مسجد سيدي إبراهيم الدسوقي كأحد أبرز المزارات الروحية والدينية في محافظة كفر الشيخ.