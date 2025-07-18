الأمطار الموسمية الغزيرة تودي بحياة 54 شخصا في باكستان خلال 24 ساعة

أدت الأمطار الموسمية الغزيرة إلى وفاة 54 شخصا على الأقل في شرق باكستان خلال 24 ساعة، مما رفع إجمالي الوفيات المرتبطة بالأمطار في البلاد إلى 178 شخصا خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، بحسب ما أفاد به مسؤولون.

وذكرت إدارة الأرصاد الجوية الباكستانية أن الأمطار أدت إلى حدوث فيضانات مفاجئة وغمرت عدة قرى، حيث تشهد البلاد زيادة في هطول الأمطار بنسبة 82% هذا الشهر مقارنة بالفترة نفسها من يوليو/تموز 2024.

وقال المسؤولون إنه منذ 26 يونيو، أبلغت باكستان عن 178 وفاة في مقاطعات البنجاب، وخيبر بختونخوا في الشمال الغربي، والسند في الجنوب، وبلوشستان في الجنوب الغربي.

ووقعت 54 وفاة في اليوم الماضي في إقليم البنجاب، الذي تلقى أمطاراً أكثر بنسبة 124% بين 1 و15 يوليو مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، حسبما قال خبراء التنبؤ بالطقس.

واستمرت الأمطار الغزيرة يوم الخميس، مما أدى إلى غمر الشوارع في العديد من المناطق الحضرية بما في ذلك روالبندي ولاهور. وتسببت عواصف سحابية في منطقة جيلم بالبنجاب في حدوث فيضانات مفاجئة، مما دفع السلطات إلى استخدام القوارب لإجلاء عشرات الأشخاص.

وأصدرت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث تحديثاً للتحذير من الفيضانات يوم الخميس وحثت المسؤولين المحليين على البقاء في حالة تأهب قصوى. ونصح السياح بتجنب السفر إلى المناطق المتأثرة حيث يمكن أن تتسبب الأمطار في انهيارات أرضية وقطع الطرق السريعة.

وحذرت السلطات من أنها لا تستبعد تكرار الظواهر الجوية المتطرفة مثل فيضانات عام 2022 التي غمرت ثلث البلاد، وأدت إلى وفاة 1737 شخصا.