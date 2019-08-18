كندا والاتحاد الأوروبي يطالبان بضبط النفس وتهدئة الوضع في هونج كونج

طالبت الحكومة الكندية والاتحاد الأوروبي، بممارسة ضبط النفس ورفض العنف واتخاذ خطوات عاجلة لتهدئة الوضع المشتعل في هونج كونج.

وقالت وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند، والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية نائبة رئيس المفوضية الأوروبية فديريكا موجريني - في بيان مشترك اليوم الأحد - " إن كندا والاتحاد الأوروبي لهما علاقاتهما الوثيقة مع (هونج كونج) بموجب مبدأ دولة واحدة ونظامان، وخلال الشهرين الماضيين، تمارس أعداد كبيرة من المواطنين حقهم الأساسي في التجمع، ومع ذلك كان هناك في الآونة الأخيرة عدد متزايد من حوادث العنف غير المقبولة مع مخاطر المزيد من العنف وعدم الاستقرار".

وأضاف البيان المشترك " من الضروري ممارسة ضبط النفس، ورفض العنف واتخاذ خطوات عاجلة لتهدئة الوضع، والمشاركة في عملية حوار واسع النطاق وشاملة، يشارك فيه جميع أصحاب المصلحة الرئيسيين".

وأكدت فريلاند وموجيريني، أن الحريات الأساسية بما في ذلك الحق في التجمع السلمي والحفاظ على درجة عالية من الاستقلال الذاتي لهونج كونج بموجب مبدأ (دولة واحدة، نظامان) منصوص عليها في القانون الأساسي وفي الاتفاقات الدولية ويجب الاستمرار في الحفاظ عليه.