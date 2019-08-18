«جزار الهرم» يعترف بقتل تاجر جمال: «طالبني بسداد الديون ومش معايا أدفع»

تمكن قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم بالاشتراك مع أمن الجيزة من ضبط جزار لاتهامه بقتل تاجر جِمَال بعد أن طالبه بسداد مديونية إثر معاملات تجارية بينهما بلغت 30 ألف جنيه.

وتلقى اللواء محمد الشريف مدير أمن الجيزة إخطارًا من اللواء محمود السبيلي مدير المباحث، بورود بلاغ لقسم شرطة الأهرام بالعثور على جثة تاجر جِمَال 53 عامًا، داخل قطعة أرض زراعية بجوار الطريق الدائري، وبها جروح وطعنات وعثر بطيات ملابسه على مفاتيح وهاتف محمول.

وجرى تشكيل فريق بحث جنائى بمشاركة قطاع الأمن العام ومباحث الجيزة أسفرت جهوده أن وراء ارتكاب الواقعة صاحب محل جزارة، وبتقنين الإجراءات تم وضبطه.

واعترف المتهم بارتكاب الواقعة وقال إنه مدين للمجني عليه بـ30 ألف جنيه إثر معاملات تجارية بينهما في تجارة الجمال، حيث طالبه الأخير بسداد ما عليه من مديونية إلا أنه عجز عن السداد، فعقد العزم على قتله للتخلص من مطالبته بسداد الدين.

وأضاف المتهم أنه أعد سكينًا وأخفاه بين طيات ملابسه واستدرج المجني عليه إلى مكان العثور على جثته وطعنه عدة طعنات فأحدث إصابته التى أودت بحياته، واستولى منه على 400 جنيه كانت بحافظة نقوده وتخلص منها بالطريق العام بخط سير هروبه.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم وإحالته للنيابة لمباشرة التحقيقات.