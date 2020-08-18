التشكيل المتوقع لمواجهة باريس سان جيرمان ولايبزيج في دوري الأبطال

تنطلق اليوم منافسات الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، أعرق البطولات في القارة العجوز، بمواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي أمام لايبزيج الألماني في التاسعة مساءً، على ملعب النور في العاصمة البرتغالية، لشبونة، والتي تستضيف مباريات الأدوار الإقصاية من البطولة في الموسم الاستثنائي بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد -19».

وتأهل لايبزيج لهذا الدور بعد التفوق على أتلتيكو مدريد الإسباني في الدور ربع النهائي بهدفين لهدف، وبذات النتيجة تأهل سان جيرمان على حساب أتالانتا الإيطالي.

ويفتقد باريس سان جيرمان في مباراه اليوم، لحارسه الأساسي، الكوستاريكي كيلور نافاس، بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مواجة أتالانتا والتي أجبرته على مغادرة الملعب، فيما تحوم الشكوك كذلك حول إمكانية مشاركة الإيطالي ماركو فيراتي، متوسط ميدان الفريق للسبب ذاته.

ومن المتوقع أن يعتمد الألماني توماس توخيل، المدير الفني للفريق الباريسي على تشكيل مكون من:

حراسة المرمى: سيرخيو ريكو.

خط الدفاع: خوان بيرنات، بريسنيل كيمبيمبي، تياجو سيلفا وكيهرير.

خط الوسط: ليوناردو باريديس، ماركينيوس، أنخيل دي ماريا.

الهجوم: ماورو إيكاردي، كيليان مبابي ونيمار.

على الجانب الآخر، سيغيب عن لايبزيج في مباراة اليوم اللاعبان هوانج وهنريشس، بسبب الإصابة.

ويتوقع أن يبدأ ناجلسمان اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: بيتر جولاتشي.

خط الدفاع: مارسيل هالشتنبيرج، دايوت أوباميكانو، لوكاس كلوسترمان.

خط الوسط: أنخيلينيو، كيفن كامبل، مارسيل سابيتسير، كونراد لايمر.

الهجوم: كريستوفر نكونكو، بولسين وأولمو.