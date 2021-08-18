العثور على جثة شاب مذبوحا داخل بيارة صرف صحي بقنا

عثرت الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا، اليوم الأربعاء، على جثة شاب مذبوحا داخل بيارة صرف صحي بمركز دشنا، وأودعت الجثة تحت تصرف النيابة بمشرحة مستشفى دشنا المركزي.



كان اللواء مسعد سكين مدير أمن قنا تلقى اخطار بالعثور على جثة بداخل بيارة صرف صحي بمركز دشنا، وبانتقال قوات الحماية المدنية تم انتشال الجثة وتبين أنها لشاب يدعي (نبيل دسوقي - 31 سنة)، مقيم بقرية فاو بمركز دشنا، وعُثر عليه مذبوحا.



فيما تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لسرعة كشف تفاصيل الواقعة، وتم إيداع الجثة مشرحة مستشفى دشنا المركزي وأخطرت النيابة العامة لتتولي التحقيق.