أردوغان: الإمارات ستقوم قريبا باستثمارات كبيرة في تركيا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن الإمارات ستقوم قريبا باستثمارات كبيرة في بلاده.

جاء ذلك خلال لقاء متلفز بالعاصمة أنقرة، اليوم الأربعاء، وفقا لوكالة الأناضول التركية.

وفي وقت سابق الأربعاء، استقبل الرئيس التركي، وفدًا إماراتيًا برئاسة الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، في المجمع الرئاسي في أنقرة.

وقال بيان رئاسي تركي، إن الجانبين "تناولا خلال اللقاء استثمارات الإمارات في تركيا".

ومن جانبه، وصف أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، لقاء الشيخ طحنون بن زايد مستشار الأمن الوطني الإماراتي مع الرئيس التركي، بأنه "تاريخي وإيجابي".

وكتب قرقاش، في حسابه عبر تويتر: "اجتماع تاريخي وإيجابي للشيخ طحنون بن زايد مع فخامة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان".

وأشار قرقاش إلى أن "التعاون والشراكات الاقتصادية كان المحوّر الرئيسي للاجتماع"، قائلا إن "الإمارات مستمرة في بناء الجسور وتوطيد العلاقات، وكما أن أولويات الازدهار والتنمية محرّك توجهنا الداخلي فهي أيضًا قاطرة سياستنا الخارجية".