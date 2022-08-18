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تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، من ضبط 1649 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة.

وشملت المضبوطات قضية حجب سلع استراتيجية بمضبوطات بلغت 1.500 طن "سكر حر"، و460 قضية بيع بأزيد من السعر وعدم إعلان عن أسعار سلع غذائية وغير غذائية بمضبوطات بلغت 41 طنا "مكرونة، ودقيق أبيض، وجبن، ومصنعات لحوم، وسكر حر"، و463 عبوة سجائر.

كما تم ضبط 733 قضية في مجال مخالفات المخابز عبارة عن (16 قضية دقيق مدعم "تصرف، تجميع"، و78 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن، و76 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و19 قضية عدم انتظام القيد بسجل حركة الدقيق، و10 قضايا توقف عن الإنتاج، و534 قضية متنوعة أخرى). بمضبوطات (5 أطنان دقيق بلدي مدعم، و402 بطاقة ذكية).

وضبط 33 قضية استيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها (1.080 طن "سكر تمويني مدعم"، و75 طن أسمدة مدعمة، و59 طن غاز صب، و183 ألف لتر مواد بترولية، و459 اسطوانة بوتاجاز ).

وبلغ إجمالي المضبوطات بالقضايا السابقة (184 طنا، و402 بطاقة ذكية، و183 ألف لتر مواد بترولية، و459 اسطوانة بوتاجاز، و463 عبوة سجائر).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حدى، وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.