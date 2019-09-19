أردوغان: يمكن إعادة توطين 3 ملايين لاجئ سوري في «المنطقة الآمنة»

اقترح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأربعاء، إعادة توطين حوالي ثلاثة ملايين لاجئ سوري يعيشون في تركيا وأوروبا في ما يسمى بـ "المنطقة الآمنة التي تم الاتفاق عليها بين تركيا والولايات المتحدة شمالي سورية.

وقال أردوغان في أنقرة إنه إذا تم تحويل المنطقة الواقعة شرق نهر الفرات إلى منطقة "آمنة"، فسيكون من الممكن "بناء على حجم المنطقة الآمنة، توطين ما يصل إلى ثلاثة ملايين لاجئ ما زالوا يعيشون في بلدنا أو في أوروبا".

كانت تركيا والولايات المتحدة اتفقتا في أغسطس الماضي على إنشاء منطقة آمنة على طول الحدود التركية مع شمالي سوريا، التي دمرتها الحرب الأهلية المندلعة منذ 2011.

ورغم ذلك، تم الاتفاق على تفاصيل قليلة حول المنطقة وكان هناك خلاف بين واشنطن وانقرة على مساحتها. وكانت تسيطر على المنطقة وحداث حماية الشعب الكردية، التي تعتبرها أنقرة منظمة إرهابية، بينما تعتبر الولايات المتحدة وحدات حماية الشعب شريكا مهما في الحرب ضد تنظيم داعش.

واتهم وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو في الأسبوع الماضي الولايات المتحدة بعدم الالتزام بإقامة المنطقة.

وأكد أردوغان مجددًا اليوم على رغبته في إنشاء المنطقة بحلول نهاية سبتمبر، وإلا فسيتعين على تركيا تنفيذ "خطط العمل الخاصة بها". وكان أردوغان قد هدد مرارا بشن عملية عسكرية ضد وحدات حماية الشعب في شمال سورية من قبل.

ومنذ بداية الحرب الأهلية في سورية، استقبلت تركيا حوالي 6ر3 مليون لاجئ، وهو عدد يفوق ما استقبلته أي دولة أخرى في العالم.