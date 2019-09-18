أعلنت إيران، اليوم الأربعاء، أنها أرسلت مذكرة رسمية للولايات المتحدة حذرتها فيها من اتخاذ أي إجراء ضدها على خلفية هجوم أرامكو، كما نفت صلتها بالهجوم.

ووفقا لوكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا)، فإنه تم إرسال المذكرة أمس الأول الاثنين إلى السفارة السويسرية، الراعية لمصالح الولايات المتحدة في طهران، وجاء فيها أن الجمهورية الإسلامية "سترد ردا قاسيا وبشكل فوري على أي عدوان محتمل ضدها، في ضوء الاتهامات الأمريكية لها بشأن الهجوم على منشآت أرامكو بالسعودية".

كما نفت المذكرة "أي دور لإيران في هذه القضية".

وأدانت المذكرة مزاعم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ومسؤولين أمريكيين آخرين ضد إيران، وشدد على أنه "إذا شُن عدوان على إيران، فإن الجمهورية الإسلامية سترد ردا فوريا وقاسيا، ولن يكون الرد مقتصرا على مصدر العدوان".