شدد رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، على أن أولوية الحكومة هي إنهاء ما وصفه بـ"طوابير إذلال المواطنين" أمام محطات الوقود وإعادة انتظام عملية توزيع المحروقات في كل المحطات.

وبحث ميقاتي مع وزير الطاقة والمياه وليد فياض الإجراءات المتعلقة بحل أزمة المحروقات.

جدير بالذكر أن عددا من محطات الوقود في لبنان فتحت أبوابها اليوم لفترات قصيرة دون أن تلبي كافة احتياجات المواطنين في جميع الطوابير الممتدة لمئات الأمتار على كل ماكينة لتزويد السيارات بالوقود بالمحطات، ونفذت حصة المحطات قبل انتهاء الطوابير.

يأتي ذلك في حين رفعت المديرية العامة للنفط بلبنان أسعار البنزين بنسبة 38 % أمس، حيث وصل سعر ( 20 لترا) بنزين 98 أوكتان إلى 180 ألف ليرة بينما بلغ سعر بنزين 95 أوكتان 174 ألف و300 ليرة لبنانية.