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فاروق جعفر: جوميز لا يناسب الزمالك

زيـاد الميرغني
نشر في: الأربعاء 18 سبتمبر 2024 - 1:03 م | آخر تحديث: الأربعاء 18 سبتمبر 2024 - 1:03 م

يرى فاروق جعفر لاعب فريق كرة القدم الأول بنادي الزمالك، سابقا، أن البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق، لا يناسب إمكانيات وأهداف القلعة البيضاء على المستوى الفني والخططي.

وقال فاروق جعفر خلال تصريحات فضائية عبر برنامج «البريمو» على قناة «تن» مع الإعلامي محمد فاروق: «من وجهة نظري أن البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك لم يقدم أي شيء جديد منذ التعاقد معه في الموسم الماضي ولم يضف للفريق الأبيض».

وأضاف: «جوزيه جوميز لم يكن له دورًا في فوز فريق الزمالك ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية في الموسم الماضي».


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