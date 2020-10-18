 إيطاليا تسجل نحو 12 ألف إصابة جديدة بكورونا - بوابة الشروق
الأحد 18 أكتوبر 2020 10:45 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تساهم تعديلات قانون العقوبات الجديدة لتجريم التنمر في وقف وقائع الإساءة والإهانة في الشارع المصري؟
النتـائـج تصويت

إيطاليا تسجل نحو 12 ألف إصابة جديدة بكورونا

ايطاليا - ارشيفية
ايطاليا - ارشيفية
روما - أ ش أ
نشر في: الأحد 18 أكتوبر 2020 - 10:28 م | آخر تحديث: الأحد 18 أكتوبر 2020 - 10:28 م
أعلنت وكالة الحماية المدنية الوطنية في إيطاليا اليوم الأحد تسجيل 11 ألفا و705 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد على مستوى البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت وكالة الحماية الإيطالية - في بيان أوردته شبكة "سي إن إن" الأمريكية - أنه تم أيضا تسجيل 69 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات المرتبطة بفيروس كورونا في إيطاليا إلى 36 ألفا و543 حالة.

يشار إلى أن إيطاليا هي أول بلد يجتاحه وباء كورونا في أوروبا، ووفقًا للأرقام الرسمية فإن إيطاليا لديها ثاني أعلى عدد من الوفيات في أوروبا، بعد بريطانيا.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك