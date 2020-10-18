الجيش اليمني: مقتل وجرح 31 مدنيا بنيران الحوثيين

أعلنت قوات تابعة للجيش اليمني، اليوم الأحد، مقتل وجرح 31 مدنيًا في محافظة الحديدة غربي البلاد، بنيران مسلحي جماعة الحوثي، في أقل من شهر.

وقالت ألوية العمالقة التابعة للجيش اليمني، في بيان لها اليوم الأحد، إن أكثر من 31 مدنيًا سقطوا بين قتيل وجريح، بينهم 10 نساء وأطفال، في الفترة من الثالث والعشرين من سبتمبر الماضي وحتى الثامن عشر من أكتوبر الجاري بعدة مناطق في الحديدة.

وأضافت أنهم سقطوا بعمليات قصف واستهداف من قبل مسلحي جماعة الحوثي.

وأوضحت "مليشيات الحوثي المدعومة من إيران، استهدفت، اليوم الأحد، منطقتي الفازة والجبلية بمديرية التحيتا جنوبي الحديدة بقذائف المدفعية والأسلحة الرشاشة".

وتابعت أن القصف تزامن مع فتح الحوثيين نيران أسلحتهم الرشاشة من عياري 14.5 و12.7 ملم، بصورة عشوائية في المديرية، ما أحدث خوفًا وهلعًا في أوساط السكان.