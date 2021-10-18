لميس الحديدي: الموظفون أمامهم أقل من شهر لتلقي اللقاح حتى يتمكنوا من دخول مقر العمل

علقت الإعلامية لميس الحديدي على قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، قائلة: «قرارات مهمة بداية من 15 نوفمبر، موعد نهائي لتقلي موظفي الدولة لقاح فيروس كورونا ولن يسمح لهم بعدها دخول محال عملهم إلا بشرط إجراء مسحة طبية أسبوعية وليس الموظفين فقط بل إن المواطنين أيضاً لن يسمح لهم دخول المنشأة الحكومية دون تلقي اللقاح اعتبارا من الأول من ديسمبر المقبل».

وتابعت خلال برنامجها «كلمة أخيرة»، المذاع على شاشة «ON»، قائلة: «ده معناه إن الموظفين قدامهم أقل من شهر لتقلي اللقاح لمن لم يتلقوه حتى يتمكنوا من دخول مواقع عملهم، هذا القرار اتخذ في دول في كثيرة من العالم بغية تشجيع الإسراع من عمليات تلقي اللقاح».

وشددت على أهمية اللقاح، مضيفة: «مصر بدأت التطعيم تدريجياً وفقاً للفئات الأولى بتلقيه من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة ومروراً بالطلاب في التعليم الأساسي والجامعات ثم الحكومة، والحكومة الآن تمنح فرصة للمواطنين بواقع شهر للموظفين وشهر ونصف للمواطنين لتلقي اللقاح».