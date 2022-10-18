قالت وزارة الخارجية الكويتية، إن "القرار الذي اتخذته مجموعة "أوبك+" بخفض إنتاج النفط جاء بناءً على دراسات اقتصادية خالصة تم فيها مراعاة توازن العرض والطلب في أسواق البترول العالمية، بما يحفظ هذه الأسواق من التقلبات ويخدم مصالح المنتجين والمستهلكين على حد سواء".

وأضافت في بيان، اليوم الثلاثاء، أن "هذا القرار جاء بإجماع كل الدول الأعضاء في "أوبك+" وفق الأعراف السائدة في المنظمات الدولية".

كما أعربت وزارة الخارجية الكويتية في بيانها عن "تضامن دولة الكويت الكامل والشامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة حيال التصريحات التي صدرت في أعقاب القرار الذي اتخذته مجموعة "أوبك+" مؤخرا، والتي أخرجت القرار من إطاره الاقتصادي الخالص".

وأشادت "بالدور الرائد الذي تقوم به المملكة العربية السعودية الشقيقة وإسهاماتها في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، ودورها في معالجتها بما يحفظ المصالح المشتركة للدول، ويصون الأمن والسلم الدوليين، ويدعم توازن السوق النفطية والاستقرار الاقتصادي العالمي".

كانت أمريكا ودول غربية أخرى انتقدت، في وقت سابق، قرار "أوبك+" خفض إنتاج النفط؛ واعتبرته "قرارا قصير النظر، ويمثل انحيازا لروسيا".

فيما أعلنت وزارة الخارجية السعودية، يوم الخميس الماضي، أن المملكة لا تقبل أي نوع من الإملاءات وترفض أية تصرفات تهدف لتحوير الأهداف التي تسعى إليها لحماية الاقتصاد العالمي.