تجديد اعتماد معمل التجلط وسيولة الدم بطب طنطا من المجلس الوطني للاعتماد

أعلن الدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب جامعـة طنطا، ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، عن تجديد اعتماد معمل التجلط وسيولة الدم بكلية الطب جامعة طنطا، من المجلس الوطني للاعتماد.

وأكد غنيم، أن تجديد الاعتماد يمثل طفرة في علوم أمراض الدم، حيث يأتي نتيجة الزيارة والمتابعة الدورية للمعمل بتاريخ 7 - 8 / 8 / 2023م، و 8 / 10 / 2023م، طبقا لمتطلبات المواصفة "ISO 15189 : 2012".

ووجه غنيم، شكره وتقديره لجهود إدارة المجلس القومي للاعتماد، ممثلة في المهندس هاني الدسوقي المدير التنفيذي للمجلس، والمهندس محمد حسن مدير الإدارة المركزية للاعتماد والعاملين بالمجلس، وكذلك جهود أساتذة قسم الباثولوجيا الإكلينيكية، برئاسة الأستاذة الدكتورة هبة أحمد مراد رئيس القسم، والأستاذ الدكتور محمد كمال زهرة مدير معمل التجلط وسيولة الدم بطب طنطا.

وأوضح أن المعمل يفحص عينات أمراض تجلط الدم والأمراض الوراثية، والمكتسبة لمرضى المستشفيات الجامعية ومستشفى الطوارئ الجامعي، بالإضافة إلى مساهمته في إجراء العديد من الأبحاث العلمية المختلفة في أمراض الدم.

وأشار إلى اهتمام إدارة الجامعة برئاسة الأستاذ الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، وإدارة المستشفيات بتطوير جميع المعامل لضمان تقديم أفضل خدمة للمترددين عليها، وفق أعلى معايير الجودة من حيث جودة النتائج ودقتها بما يسهم في استمرارية الاعتماد الدولي للمعمل.

وأشار عميد طب طنطا، إلى أن المجلس القومي للاعتماد (إيجاك)، هو مجلس حكومي مصري تابع لوزارة التجارة والصناعة، وأنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 312 لسنة 1996م؛ ليصبح الجهة الرسمية الوحيدة المختصة بتقييم واعتماد جهات تقييم المطابقة، مثل معامل الاختبار والمعايرة والتحاليل الطبية، وجهات منح شهادات نظم الإدارة ومقره الرئيسي المعادي بالقاهرة.