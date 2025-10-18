قوات إسرائيلية تعتدي على مدنيين إثر اقتحام ريف القنيطرة جنوبي سوريا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

• وأقامت حاجزا على الطريق الواصل بين بلدتي أوفانيا وجباتا الخشب، وفق قناة "الإخبارية السورية"

اقتحمت قوات إسرائيلية، السبت، ريف محافظة القنيطرة جنوبي سوريا، حيث أقامت حاجزا ومارست أعمال ترهيب واعتداء على مدنيين، وفق إعلام محلي.

وقالت قناة "الإخبارية السورية"، عبر حسابها على منصة شركة "إكس" الأمريكية، إن "قوات الاحتلال الإسرائيلي (خلال اقتحامها ريف القنيطرة) أقامت حاجزاً على الطريق الواصل بين بلدتي أوفانيا وجباتا الخشب، فيما تمارس أعمال ترهيب واعتداء على مدنيين".

ولم يصدر تعليق فوري من الحكومة السورية بشأن طبيعة هذا الاقتحام وما نتج عنه، والذي يأتي في إطار استمرار اعتداءات إسرائيل على سيادة البلد العربي.

ورغم أن الإدارة السورية الجديدة القائمة منذ أواخر ديسمبر 2024 لم تشكل أي تهديد لتل أبيب، توغل الجيش الإسرائيلي مرارا داخل أراضي سوريا وشن غارات جوية قتلت مدنيين ودمرت مواقع وآليات عسكرية وأسلحة وذخائر تابعة للجيش.

ومنذ 1967، تحتل إسرائيل معظم مساحة هضبة الجولان السورية، واستغلت أحداث الإطاحة بالرئيس بشار الأسد أواخر 2024 ووسعت رقعة احتلالها.

ومنذ 7 أشهر يحتل الجيش الإسرائيلي شريطا أمنيا بعرض 15 كيلومترا في بعض المناطق جنوبي سوريا، ويسيطر على مناطق بها أكثر من 40 ألف سوري داخل المنطقة العازلة السورية المحتلة.