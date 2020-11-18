عضو في الكونجرس يدعو إلى محاكمة ترامب بتهمة الخيانة

أفادت صحيفة "واشنطن تايمز" الأمريكية، بأن عضو الكونجرس عن الحزب الديمقراطي، بيل باسكريل، طالب بتقديم الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب وإدارته إلى العدالة.

واتهم باسكريل، البيت الأبيض، بارتكاب "جرائم ضد الأمة والدستور"، مضيفا أنه يرى أن الرئيس الأمريكي ترامب ارتكب "خيانة عظمى" بمحاولته مهاجمة الانتخابات و"خنق الديمقراطية".

وقال السيناتور في هذا الصدد عن ترامب: "شارك في الخيانة. لقد تخلى تقريبا عن إدارة وحماية أمتنا"، مضيفا في لهجة حادة: "لو كان لديه ذرة من كرامة، لكان استقال اليوم".

وأشار باسكريل إلى أنه يتعين أن تجري مساءلة ترامب بعد تنصيب جو بايدن، الذي أعلن نفسه رئيسا منتخبا.

كان ترامب تعهد في 15 نوفمبر الجاري برفع العديد من "الدعاوى القضائية الكبيرة" بشأن مخالفات انتخابية، ومع ذلك، رفضت محكمة في ميشيجان بالفعل الدعوى القضائية للجمهوريين، وفشلت 5 دعاوى قضائية أخرى في بنسلفانيا وأريزونا، في حين دعا ترامب في الوقت ذاته إلى إنهاء عملية فرز الأصوات في جورجيا.