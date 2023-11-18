ضبط 5 أشخاص حاولوا غسل 50 مليون جنيه حصيلة تجارة مخدرات

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 5 أشخاص "لاثنين منهم معلومات جنائية" - مقيمين بمحافظة الإسكندرية- لمحاولتهم غسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار فى المواد المخدرة عن طريق قيامهم بـ (تأسيس الأنشطة التجارية، شراء العقارات) بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.. وقد قدرت تلك الممتلكات بـ 50 مليون جنيه تقريبا.

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين وتولت النيابة العامة التحقيق.