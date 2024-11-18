شوبير ينافس ويليامز و3 حراس على جائزة الأفضل في إفريقيا

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» عن القائمة النهائية للمرشحين لجائزة أفضل حارس في إفريقيا لعام 2024.

الاتحاد الإفريقي أعلن في وقت سابق قائمة مكونة من 10 حراس مرشحين للجائزة، قبل أن يقلص القائمة اليوم، الإثنين، إلى خمس حراس فقط.

ويقام حفل توزيع جوائز الأفضل في إفريقيا من قبل الاتحاد الإفريقي يوم الإثنين 16 ديسمبر، في مدينة مراكش المغربية، والتي تستضيف الحدث للسنة الثانية على التوالي.

وشهدت القائمة المختصرة تواجد مصطفى شوبير، حارس مرمى النادي الأهلي، بعد الأداء المميز الذي ظهر به خلال تتويج الأهلي في بطولة دوري أبطال إفريقيا في الموسم الماضي 2023-2024.

كما ضمت القائمة كل من الكاميروني أندرية أونانا حارس مانشستر يونايتد الإنجليزي، الإيفواري يحيى فوفوانا حارس مرمى أنجيه الفرنسي، رونين ويليامز حارس مرمى صن داونز وجنوب إفريقيا والنيجيري ستانلي نوابالي حارس مرمى نادي تشيبا يونايتد.

فيما خرج من القائمة كل من الجزائري أسامة بن بوط، الكونغولي ليونيل إمباسي، الغيني ديجيجيو ديارا، التونسي أمان الله مميش والمغربي منير المحمدي.