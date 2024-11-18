وزير الخارجية المجري ينتقد قرار بايدن السماح لأوكرانيا باستخدام أسلحة أمريكية لضرب روسيا

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انتقد وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو اليوم الاثنين قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن السماح لأوكرانيا باستخدام الصواريخ التي زودتها بها واشنطن لشن هجمات داخل عمق روسيا، قائلا إن هذه الخطوة قد تؤدي إلى تصعيد الحرب وتهدد باندلاع صراع عالمي.

وقال سيارتو، وهو من أشد المنتقدين لأوكرانيا وله علاقات وثيقة بحكومة (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين، اليوم الاثنين إن قرار بايدن يتعارض مع إرادة الناخبين الذين انتخبوا دونالد ترامب للرئاسة في وقت سابق من الشهر الجاري.

كما انتقد وزير الخارجية المجري قادة دول الاتحاد الأوروبي الذين يواصلون بذل الجهود لتقديم الدعم إلى كييف.

وقال سيارتو "يشعر المرء أن النخب السياسية المؤيدة للحرب على ضفتي المحيط تشن هجوما يائسا أخيرا على الحقائق الجديدة وإرادة الشعب".

ووصف سيارتو سماح بايدن لأوكرانيا باستخدام الأسلحة الأمريكية بأنه "خطير للغاية" وحذر من أنه يخاطر بتوسيع نطاق الحرب التي يمر عليها ألف يوم غد الثلاثاء.

وقال سيارتو "وهناك طلب الأوكرانيين والرأي المتساهل لبعض الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو) فيما يتعلق بدعوة أوكرانيا للانضمام إلى الناتو".

وأضاف أن منح مثل هذه العضوية لأوكرانيا "سوف يجعل التهديد الحقيقي باندلاع حرب عالمية ثالثة قريبا للغاية".