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رد الأهلي بشأن احتراف نجم الفريق.. شوبير يكشف التفاصيل

زيـاد الميرغني
نشر في: الإثنين 18 نوفمبر 2024 - 12:32 م | آخر تحديث: الإثنين 18 نوفمبر 2024 - 12:32 م

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن تلقى الأهلي عرضًا لاحتراف أحد نجوم الفريق، خلال الفترة المقبلة.

ولم يذكر شوبير خلال تصريحاته عبر إذاعة «أون سبورت إف إم»، اسم لاعب الأهلي الذي تلقى عرضًا خارجيًا لاحترافه، ولكنه أكد أنه ليس وسام أبوعلى.

وأوضح شوبير أن النادي الأهلي يدرس العرض المقدم لرحيل نجم الفريق، ولكن النية تتجه لعدم الموافقة عليه، نظرًا لأهمية حفاظ الفريق على قوامه الأساسي.

وشدد شوبير على أن الأهلي في احتياج لكل لاعبيه، ولن يفرط في أي لاعب، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وستقابل العروض المقدمة بالرفض.


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