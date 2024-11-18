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الخارجية الألمانية: استعدادات لفرض عقوبات جديدة على إيران

وكالات
نشر في: الإثنين 18 نوفمبر 2024 - 12:37 م | آخر تحديث: الإثنين 18 نوفمبر 2024 - 12:37 م

قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، اليوم الاثنين، إن هناك استعدادات لفرض عقوبات جديدة على إيران، منتقدة عدم وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مؤكدة أنه لا يوجد مبرر لعدم حصول السكان في القطاع على المساعدات.

وأعربت بيربوك في تصريحات صحفية في بروكسل قبل اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي- عن دعمها القرار الأمريكي المتعلق بتعزيز ودعم الدفاع الجوي الأوكراني، قائلة: "الولايات المتحدة اتخذت قرارًا مهما فيما يتعلق بدعم الدفاع الجوي الأوكراني"، بعدما قال مسئولون إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن سمحت لأوكرانيا باستخدام أسلحة أمريكية الصنع لضرب العمق الروسي، حسب وكالة رويترز.

ويعقد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، اليوم اجتماعا في بروكسيل، لمناقشة آخر التطورات في منطقة الشرق الأوسط، في ظل استمرار الحرب بين الجيش الإسرائيلي وكل من حركة حماس في قطاع غزة من جهة، وجماعة حزب الله في لبنان من جهة أخرى.

وقبيل اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، قال وزير الخارجية الهولندي كاسبر فيلدكامب في تصريحات نقلتها رويترز، إن الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى مواصلة الحوار الدبلوماسي مع إسرائيل وسط التوتر في الشرق الأوسط، ردًا على اقتراح مسئول السياسة الخارجية في التكتل جوزيب بوريل، بوقف الحوار مع إسرائيل بسبب انتهاكات محتملة لحقوق الإنسان في الحرب بغزة.

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