يعتزم الاتحاد الأوروبي تسريع توسيع شبكات الكهرباء وربطها ببعضها في أنحاء التكتل، بهدف تقليص الفوارق في الأسعار بين المناطق ودعم التحول إلى الطاقة النظيفة.

وقال ممثلون عن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي، في وقت مبكر من صباح الأربعاء، إن مفاوضين من الجانبين توصلوا إلى اتفاق في بروكسل لإزالة العقبات التي تعرقل توسيع البنية التحتية للكهرباء في أوروبا.

وتهدف الحزمة إلى جعل إمدادات الطاقة في أوروبا أكثر استقلالية وقدرة على الصمود. ومن شأنها تسريع إجراءات الموافقة على المشروعات المتعلقة بالطاقة المتجددة وشبكات الكهرباء ومنشآت تخزين الطاقة ومحطات شحن السيارات الكهربائية.

ويتمثل الهدف في ضمان وصول كميات أكبر من الكهرباء الأقل تكلفة المولدة من طاقة الرياح والطاقة الشمسية إلى المناطق التي تحتاج إليها، بما يسهم في تقليص الفوارق في الأسعار بين المناطق. كما تهدف الإجراءات إلى تعزيز قدرة نظام الطاقة على الصمود وتحسين حمايته من الهجمات المادية والإلكترونية.

ويستند الاتفاق إلى مقترح قدمته المفوضية الأوروبية في ديسمبر وتعد شبكات الكهرباء في أوروبا منذ فترة طويلة عقبة رئيسية أمام خفض أسعار الطاقة وإزالة الكربون من الاقتصاد وتقليل الاعتماد على إمدادات الطاقة الخارجية.

وقال مفوض الطاقة في الاتحاد الأوروبي دان يورجنسن إن كميات كبيرة من الكهرباء يجري توليدها، لكنها لا تستطيع الوصول إلى الشبكة بسبب عدم تطور البنية التحتية بالقدر الكافي.

ومن الأمثلة على ذلك الكهرباء المولدة في الدنمارك، التي لا يمكن نقلها دائما بكفاءة إلى ألمانيا بسبب عدم كفاية سعة شبكة الكهرباء الألمانية.

وتقدر المفوضية الأوروبية أن توسيع شبكات الكهرباء في أوروبا وتحديثها سيتطلب استثمارات تتجاوز تريليون يورو (1ر1 تريليون دولار) بحلول عام 2040.

ولا يزال الاتفاق بحاجة إلى موافقة رسمية من البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد.