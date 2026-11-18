أظهر تقرير صادر عن الاتحاد الوطني لبناة المساكن في الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء تراجعا جديدا لثقة شركات البناء خلال الشهر الحالي، نتيجة ارتفاع أسعار فائدة التمويل العقاري واستمرار ضغوط التضخم وزيادة التكاليف وتفاقم حدة نقص العمالة وتردد مشتريي المنازل المحتملين.

وذكر تقرير الاتحاد أن مؤشر "الاتحاد الوطني لبناة المساكن/ويلز فارجو" لثقة شركات التشييد تراجع خلال نوفمبر بمقدار 4 نقاط إلى 25 نقطة مقابل 29 نقطة الشهر الماضي، في حين كان المحللون يتوقعون استقرار المؤشر دون تغيير عن مستواه في الشهر الماضي

ومع التراجع الجديد وهو الثالث على التوالي، انخفض المؤشر إلى أقل مستوياته منذ سجل 24 نقطة في أبريل 2012.

وقال بيل أوينز رئيس مجلس إدارة الاتحاد "شركات البناء تواجه تحديات متعددة في اقتصاد اليوم.. تكثيف الإجراءات ضد المهاجرين يحرم مواقع البناء من العمال ويعمق أزمة نقص العمالة ويرفع التكاليف ".

واضاف "أسعار الوقود المرتفعة جعلت مقاولي الباطن يرفعون أسعارهم بشدة، في حين أن عدد المشترين في السوق ينخفض، مما جعل المزيد من شركات البناء تقلص أنشطتها الإنشائية".

وذكر الاتحاد الوطني لبناة المساكن مؤشر قياس حالة المبيعات الحالية تراجع إلى 24 نقطة خلال الشهر الحالي مقابل 34 نقطة خلال أكتوبر ، في حين تراجع مؤشر توقعات المبيعات المستقبلية إلى 30 نقطة، مقابل 32 نقطة خلال الشهر الماضي، كما تراجع، مؤشر حركة المشترين المحتملين خلال نوفمبر الحالي إلى 16 نقطة مقابل 18 نقطة خلال أكتوبر .

وأفاد الاتحاد الوطني لبناة المساكن أن أحدث مسح لمؤشر أسعار المنازل كشف أيضا أن 46% من شركات البناء أعلنت خفض الأسعار في الشهر الحالي، وهي أعلى نسبة لهذه الفئة خلال الفترة من 2020 إلى 2026. واستمر متوسط نسبة ​​انخفاض الأسعار خلال الشهر الحالي عند مستوى 6% للشهر السابع على التوالي.

وبلغت نسبة الشركات التي استخدمت حوافز المبيعات خلال الشهر الحالي 68%، لتستمر النسبة في حدود 60% أو أكثر للشهر العشرين على التوالي.