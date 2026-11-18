أعلنت وزارة المالية اليابانية اليوم الأربعاء وصول عجز الميزان التجاري لليابان خلال الشهر الماضي إلى 5ر476 مليار ين (68ر92 مليار دولار).

جاء العجز التجاري متجاوزا توقعات المحللين التي بلغت 956 مليار ين، مقابل عجز قيمته 5ر556 مليار ين خلال سبتمبر/أيلول، وفقا للبيانات المعدلة و6ر536 مليار ين وفقا للبيانات الأولية.

وزادت صادرات اليابان خلال أكتوبر بنسبة 5ر20% إلى 768ر11 تريليون ين، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعها بنسبة 20%، مقابل نموها بنسبة 5ر16% خلال الشهر السابق وفقا للبيانات المعدلة و7ر16% وفقا للبيانات الأولية.

في المقابل زادت الواردات اليابانية بنسبة 6ر21% سنويا إلى 245ر12 تريليون ين، في حين كانت التوقعات تشير إلى نموها بنسبة 8ر25%، مقابل نموها بمعدل 5ر18% وفقا للبيانات المعدلة خلال الشهر السابق، و7ر18% وفقا للبيانات الأولية.