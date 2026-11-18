تراجعت أغلب أسواق الأسهم في آسيا خلال تعاملات اليوم الأربعاء لليوم الثالث على التوالي، مع استمرار التراجع الحاد للأسهم الأمريكية في تعاملات بورصة وول ستريت مساء الثلاثاء.

في الوقت نفسه ارتفعت الأسهم الأمريكية في التعاملات الآجلة اليوم، في حين انخفضت أسعار النفط.

وفي كوريا الجنوبية ارتفع مؤشر كوسبي الرئيس للأسهم الكورية الجنوبية بنسبة 2ر0% إلى 16ر4978 نقطة، بعد تأرجح بين الارتفاع والانخفاض.

وتراجع مؤشر نيكي 225 للأسهم اليابانية بنسبة 6ر0% إلى 05ر58520 نقطة، كما تراجعت أسهم العديد من شركات الذكاء الاصطناعي الكبرى في اليابان، بما في ذلك سهم شركة صناعة معدات الرقائق الإلكترونية طوكيو إلكترون بنسبة 7ر1%، في حين تراجع سهم شركة صناعة الرقائق كيوكسيا بنسبة 3ر1%.

كما تراجع مؤشر هانج سينج الرئيسي لبورصة هونج كونج بنسبة 4ر0% إلى 87ر23407 نقطة. وتراجع مؤشر شنغهاي المجمع للأسهم الصينية بنسبة 2ر0% إلى 37ر3578

وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز/أيه.إس.إكس 200 بنسبة 4ر0% إلى 50ر8849 نقطة. وتراجع مؤشر تايكس للأسهم التايوانية بنسبة 1ر1% منخليا عن مكاسبه المبكرة في تعاملات اليوم.

ويترقب المستثمرون قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك) التي ستبدأ اليوم في مدينة شنتشن الصينية، حيث يجتمع قادة العالم لمناقشة قضايا التعاون والتجارة الإقليمية. وستكون العلاقات التجارية محل التركيز عندما يجتمع الرئيسان الأمريكي دونالد ترامب والصيني شي جين بينج على هامش القمة غدا للمرة الثالثة هذا العام.

وفي ختام تعاملات أمس ببورصة وول ستريت تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا للأسهم الأمريكية بنسبة 1% في حين تراجع مؤشر داو جونز بمقدار 848 نقطة أي بنسبة 6ر1%، وتراجع مؤشر ناسداك المجمع بنسبة 7ر0% في ظل تراجع جماعي للأسهم الأمريكية.